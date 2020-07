Distrutte le prime fioriere del Corso di Olbia.

Sono durate intatte appena due settimane le nuove fioriere di Corso Umberto a Olbia, primo segno della nascente pista ciclabile del centro, annunciata dal Comune. Da ieri le prime due fioriere che s’incontravano verso i passaggi a livello sono state rotte.

Probabilmente un camion, facendo manovra, ha sbattuto contro le fioriere in cemento, che sono andate in mille pezzi. Il veicolo non si è fermato, né ha avvertito le forze dell’ordine del danno. Si sta ora cercando di risalire al conducente del mezzo.

