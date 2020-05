Coronavirus, 6 nuovi casi positivi in Sardegna: tutti tra Sassari e la Gallura

Il bollettino della protezione civile.

Sono 1.330 (+6) il totale dei casi positivi al coronavirus in Sardegna. Lo ha reso noto la protezione civile nel suo bollettino della giornata. Diminuiscono le persone attualmente positive che oggi sono 553 , in calo di 30 unità rispetto ai 583 di ieri.

Oggi in Sardegna non si registrano decessi: il numero totale dall’inizio dell’emergenza è 119.

I casi positivi registrati sono 860 per la provincia di Sassari, 78 per Nuoro, 55 per Oristano, 94 per il Sud Sardegna e 243 per Cagliari.

ricoverati con sintomi 90 terapia intensiva 10 totale ospedalizzati 100 isolamento domiciliare 453 totale positivi 553 variazione totale positivi -30 nuovi positivi 6 dimessi guariti 658 deceduti 119 totale casi 1.330 tamponi 32.219

La situazione in Italia.

Di seguito anche la situazione in Italia suddivisa per regione.







