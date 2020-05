L’incontro organizzato dal sub commissario della Provincia Carzedda.

Esprimono soddisfazione i sindacati per l’impegno assunto dall’assessore regionale al Bilancio Giuseppe Fasolino di organizzare un incontro da tenersi in videoconferenza con il presidente Christian Solinas e l’assessore ai Trasporti Giorgio Todde per affrontare di concerto le varie ipotesi emerse riguardanti il futuro dei lavoratori ex Air Italy.

La riunione nasce a seguito della richiesta d’incontro fatta dalle Segreterie Confederali Cgil-Cisl-Uil-Ugl a cui il subcommissario Pietro Carzedda, con senso di responsabilità, ha dato seguito con un primo incontro in videoconferenza.

Le organizzazioni sindacali unitariamente hanno portato all’attenzione del tavolo le preoccupazioni dei lavoratori e dopo un veloce sunto dei temi trattati nell’incontro avuto ieri con i liquidatori di Airitaly, l’assessore Fasolino ha ribadito la volontà della Giunta regionale nel voler perseguire gli obiettivi già dichiarati.

(Visited 67 times, 70 visits today)