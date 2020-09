Le patenti ritirate a Sassari ed in Gallura.

Si è intensificata l’attività polizia stradale di Sassari e dei distaccamenti di Olbia e Tempio Pausania con numerosi controlli inerenti la prevenzione degli incidenti stradali e la promozione di comportamenti di guida, nel rispetto del Codice della Strada.

Nel mese di agosto, le pattuglie impegnate nella vigilanza stradale sul territorio provinciale hanno controllato 2.920 veicoli, identificando 3.600 persone, con 60 denunce per guida in stato d’ebbrezza. Sono state 222 le patenti ritirate per eccesso di velocità, 54 contestazioni per mancata copertura assicurativa ed inoltre sono state contestate 20 sanzioni per guida senza patente.

