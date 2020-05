Coronavirus, solo un nuovo caso in Sardegna: sono 506 gli attualmente positivi

Nessun nuovo caso tra Sassari e la Gallura.

Sono 1.344(+1) il totale dei casi positivi al coronavirus in Sardegna. Lo ha reso noto la protezione civile nel suo bollettino della giornata. Diminuiscono le persone attualmente positive che oggi sono 506 , in calo di 5 unità rispetto ai 511 di ieri.

Oggi in Sardegna non si registrano decessi: il numero totale dall’inizio dell’emergenza resta 120.

I casi positivi registrati sono 866 per la provincia di Sassari, 78 per Nuoro, 57 per Oristano, 97 per il Sud Sardegna e 246(+1) per Cagliari.

ricoverati con sintomi 77 terapia intensiva 11 totale ospedalizzati 88 isolamento domiciliare 418 totale positivi 506 variazione_totale_positivi -5 nuovi positivi 1 dimessi guariti 718 deceduti 120 totale casi 1.344 tamponi 35.476







