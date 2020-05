Nuove aree per le attività di ristorazione.

L’epidemia da covid-19 ha cambiato il volto di Olbia e portato il Comune a ripensare nuovi spazi e regole per le attività e garantire la sicurezza. La Commissione Urbanistica ha dato il via così a nuove regole per il suolo pubblico da parte delle attività di ristorazione.

Installazione dehors sugli stalli e possibilità tra attività di utilizzare lo spazio prospicente del vicino previa autorizzazione dell’attività confinante. Riduzione del limite di velocità a 30 km orari per garantire la sicurezza dei pedoni.

Questo nuovo emendamento coinvolgerà le vie centrali della città nelle strade a doppio senso di marcia. Invece, per chi non possiede uno stallo, ci sarà un progetto della Giunta comunale per l’utilizzo di piazze e marciapiedi.

