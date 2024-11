Corriere della droga arrestato a Livorno: era diretto a Olbia

L’uomo stava portando la droga a Olbia con la sua famiglia.

Un cittadino albanese di 43 anni è stato condannato a cinque anni di reclusione per il trasporto di dieci chili di cocaina destinati alla Sardegna. L’uomo è stato fermato a maggio al porto di Livorno dai finanzieri, mentre si preparava a imbarcarsi su una nave diretta a Olbia. La droga, dal valore stimato di circa un milione di euro, era nascosta nello schienale del sedile posteriore di una Fiat Panda noleggiata, in cui viaggiava insieme alla moglie e alle figlie, inscenando un’apparente vacanza in famiglia.

Come scrive La Nuova Sardegna, il controllo dei militari è stato condotto con l’aiuto di due cani antidroga, Jambo e Brook, che hanno individuato i dieci panetti di cocaina purissima. Dalle analisi è emerso che la sostanza avrebbe potuto essere suddivisa in oltre 57.000 dosi destinate al mercato illecito.

Il 43enne, accusato di essere il corriere della droga tra la Toscana e la Sardegna, ha mantenuto il silenzio durante tutto l’iter giudiziario. Dopo il patteggiamento, oltre alla pena detentiva, gli sono stati inflitti una multa di 20.000 euro e l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Una volta scontata la condanna, verrà espulso dall’Italia e rimpatriato in Albania.

