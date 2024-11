L’Olbia Rugby presenta le nuove maglie.

L’Olbia Rugby ha presentato le nuove maglie per la stagione 2024/2025 presso il noto locale cittadino “Tiramisù“, sponsor del club. L’atmosfera è stata quella delle grandi occasioni, col locale gremito in ogni angolo disponibile. Oltre agli atleti dell’Olbia Rugby, presenti decine di appassionati e curiosi, con una piccola coda all’ingresso, per poter accedere all’evento e al ricco buffet.

Le parole del presidente dell’Olbia Rugby sulle maglie e sulla stagione.

La serata è stata animata dallo speaker Luca Gentilini, con la musica del deejay con la musica del dj in sottofondo. Tra gli interventi, spicca quello del presidente di Olbia Rugby, Maurizio Spano:

“È un momento straordinario per il rugby in città ha affermato Spano -, e quest’anno i nostri numeri lo dimostrano chiaramente. L’interesse da parte degli sponsor è cresciuto significativamente, segno che questo sport viene sempre più riconosciuto come una valida alternativa al calcio. La nostra prima squadra, dopo i successi ottenuti in ambito regionale, affronterà un’importante sfida. Approderemo al campionato di Serie C nazionale della regione Toscana, che inizierà nella seconda settimana di gennaio. Gli auspici sono ottimi e l’entusiasmo non ci manca. Il nuovo staff tecnico, guidato dal coach Mirko Luciano, un olbiese doc che abbiamo l’onore di avere qui stasera, ha riportato fiducia e slancio a tutto il movimento. Siamo una grande realtà, la città ci sostiene con affetto, e noi siamo determinati a ripagare questo supporto con il massimo impegno possibile.”

Le parole del presidente sono state accolte da un fragoroso applauso. Poi una sontuosa torta, alla quale anche gli atleti, per una volta, hanno concesso un piccolo strappo alla regola.

