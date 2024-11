Operazione della Polizia locale di Olbia contro lo spaccio di droga

Una casa, sopra un locale frequentato da minori, con spaccio di droga e pure una ragazzina con cocaina: lo ha scoperto la Polizia locale di Olbia. Nell’ambito di controlli più ampi è scattata una perquisizione da parte del Nucleo operativo sicurezza urbana in un’abitazione del centro storico. L’appartamento si trova sopra un noto locale frequentato da minorenni. Nell’appartamento gli agenti hanno trovato cocaina, marijuana e banconote di piccolo taglio.

“Il tutto era nella disponibilità della locataria dell’immobile, una quarantenne italiana – spiegano -, la quale disponeva dell’attrezzatura per il taglio, il confezionamento e la pesatura della droga. La donna è stata denunciata per spaccio di sostanze stupefacenti”. Durante l’operazione, eseguita sotto la guida del comandante Giovanni Mannoni, è emerso che la donna non viveva da sola. Nell’appartamento ci stava anche una ragazzina minorenne e pure lei aveva cocaina. Trovata in possesso di un grammo è stata accompagnata, su disposizione del Tribunale di Tempio, in una comunità protetta.

“L’operazione suddetta è l’ultima in ordine di tempo tra quelle portate avanti dal Nucleo operativo sicurezza urbana del Comando di via Macerata – spiegano – che fin dalla sua istituzione ha riservato particolare attenzione nel contrasto ai reati legati alla microcriminalità in particolare tra giovanissimi”.

[foto: Federico Sergi per sicurezzaesoccorso.com]

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui