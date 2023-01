Corsica Ferries cerca personale: fino a 500 posti di lavoro sulle navi gialle

Corsica Ferries cerca personale: fino a 500 posti di lavoro

Corsica Ferries cerca personale e offre fino a 500 posti di lavoro per vari profili a bordo delle loro navi gialle. Sono richiesti determinati requisiti, ma c’è la possibilità di trovare posto anche senza esserne già in possesso al momento della domanda. “Siamo alla ricerca di personale navigante di coperta, macchina, camera e cucina, per tutte le qualifiche – spiegano dalla compagnia di navigazione -. Per imbarcare è necessario essere in possesso del libretto di navigazione e dei corsi Stcw. Senza questi requisiti, la candidatura sarà comunque valutata e, in caso di accettazione, aiuteremo i candidati ad effettuare le pratiche necessarie in modo semplice e veloce”.

Le opportunità di lavoro sulle navi del Gruppo sono rivolte, in particolare, ai seguenti profili:

Ufficiali e sottufficiali di macchina e di coperta

e di macchina e di coperta Personale addetto alle cabine ;

; Receptionist / hostess ;

/ ; Personale sala / bar / casse ;

/ / ; Personale di cucina ;

; Medici di bordo

Ecco quali sono i requisiti necessari:

oltre al libretto di navigazione e dei corsi Stcw, per gli addetti sala/bar si richiedono anche la conoscenza della lingua francese e, preferibilmente, un diploma ad indirizzo alberghiero. Per la posizione di receptionist/hostess si ricerca personale in possesso di un’ottima conoscenza del francese. Generalmente, le assunzioni Corsica Sardinia Ferries avvengono mediante contratti di lavoro a tempo determinato, per lo più di durata da 70 a 90 giorni, oppure per un mese, eventualmente prorogabile.

La compagnia serve tutto l’anno Corsica e Sardegna, dalla primavera all’autunno le Baleari e in estate l’Isola d’Elba. Gli interessati possono candidarsi inviando il curriculim tramite il sito www.corsica-ferries.it, alla rubrica ‘Lavora con noi’ www.corsica-ferries.it/lavoro.

