Il nuovo traghetto nei porti dell’Isola.

E’ arrivata oggi anche nell’Isola la Mega Regina, la nuova nave della Corsica Sardinia Ferries, nota compagnia francese di navigazione. Il nuovo traghetto coprirà le tratte sulle rotte francesi e in Sardegna (Porto Torres e Golfo Aranci).

Nel mese di maggio era arrivata nel porto di Vado Ligure-Savona. La nuova nave è green. Infatti, possiede degli impianti per l’abbattimento delle emissioni di ossidi di azoto, che grazie a degli speciali filtri vengono ridotte del 60%. Inoltre, la nave garantisce un consumo di carburante più basso rispetto al resto della sua flotta.

La Mega Regina avrà anche una particolare attenzione per gli animali domestici. Per loro il traghetto è equipaggiato di cabine, che in tutto sono 840, tra quelle esterne, interne e quelle più lussuose e dotate di confort. Con i suoi 177 metri di lunghezza, 28 metri di larghezza, il nuovo traghetto Mega Regina può accogliere fino a 2500 passeggeri.

(Visited 179 times, 179 visits today)