È caduto per una buca nel marciapiede a Tempio e non può andare a lavorare

“Non voglio fare speculazioni per cercare soldi, ma voglio avvisare tutti del pericolo: a Tempio c’è un marciapiede pericoloso”. Mario Demuro è bloccato dopo una caduta per strada e lancia l’allarme. “C’è una buca pericolosa in via Giovanni XXIII, io mi son fatto male a una gamba – spiega il lettore che ha contattato Gallura Oggi -, ma per un anziano o un bambino può essere ancora più pericoloso”. Prima il gesso, poi una cavigliera. E i problemi col lavoro.

“Finalmente avevo trovato un lavoro e ora non posso neanche andarci: l’ortopedico mi ha detto che perderò un mese di lavoro -. Questi sono gli effetti terribili di quella caduta, per questo chiedo che intervenga al più presto il Comune o chi di dovere”. Non poter andare al lavoro sta creando difficoltà a Mario Demuro, ma si preoccupa per gli altri. “Questa mia denuncia pubblica non nasce per fare speculazioni – conclude -, ma per evitare che capiti a qualcun altro”.