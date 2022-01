Cosa fare nel weekend a Olbia e in Gallura, tante idee per non annoiarsi

Cosa fare nel weekend a Olbia e in Gallura.

Spesso si arriva al weekend senza avere idea di come passarlo. A Olbia e in Gallura sono tante le idee come passare il fine settimana, approfittando anche delle belle giornate. In Gallura, tra sabato e domenica è previsto infatti sole e temperature intorno ai 15 gradi. Un tempo perfetto anche per organizzare qualche escursione anche poco distante da casa.

Una passeggiata in spiaggia.

Con una bella giornata di sole la prima cosa che viene in mente di fare è valutare una bella passeggiata al mare. Da soli, con amici o con la famiglia, fare una camminata in riva al mare e approfittare di qualche bar o ristorante aperto nelle vicinanze per prendere il caffè potrebbe essere un’idea perfetta per sabato o domenica. Pittulongu, la prima spiaggia di Golfo Aranci o Cala Moresca sono alcuni dei suggerimenti per il tuo weekend.

Un’escursione nelle campagne.

Se non sei amante del mare, un altro consiglio potrebbe essere una bella escursione nelle campagne. Sono tante le alternative che l’agro della Gallura offre per chi vuole passare un fine settimana lontano dal divano. Le attività sono diverse, ecco alcuni esempi:

Visitare i siti archeologici di Olbia e della Gallura. Se non vuoi andare troppo lontano, un suggerimento è visitare il Pozzo Sacro di Olbia, il Castello di Pedres o il nuraghe Majori di Tempio. Molto emozionanti sono anche le visite delle chiese rurali.

Escursioni tra le rocce. Se ami l’avventura e non hai paura delle altezze, un’altra idea è organizzare un bel trekking nelle campagne della Gallura. Tanti sono i suggerimenti di itinerari avventurosi tra le rocce, le cascate e i panorami mozzafiato del territorio. Uno di questi è Capo Testa, il promontorio che si trova a Santa Teresa di Gallura, dove si può scorgere i colori del mare. Un percorso che, partendo dal borgo, arriva fino alla della Luna e al faro che domina le Bocche di Bonifacio.

Una passeggiata in centro o al parco.

Per i più pigri, ma mai banale, c’è l’opzione della passeggiata al centro, che non delude mai perché è possibile anche fare un po’ di shopping tra i negozi aperti o prendere un gelato. A Olbia e in Gallura la passeggiata della domenica è una delle attività preferite delle famiglie. Un’altra opzione è quella di andare al parco con i bambini o con gli amici.

Guardare film e serie.

Per chi ha scelto di trascorrere il weekend a casa, magari a guardare qualche serie tv o qualche film, non si annoierà di sicuro. Per gli amanti del genere esistono tantissime piattaforme come Netflix, Prime Tv, Disney +, quelle più conosciute. Ma le attività da fare in casa sono differenti. Dal giardinaggio e il bricolage, ai giochi da tavolo con gli amici o la famiglia, se hai degli hobby sicuramente non rimuginerai pensando al lunedì che si avvicina.