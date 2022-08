L’ex giocatore del Perugia Sergio Ercolano arrestato a Costa Paradiso per frodi fiscali

Arrestato per frodi fiscali l’ex calciatore del Perugia, Sergio Ercolano: era in vacanza a Costa Paradiso. Secondo la Procura umbra l’ex attaccante 40enne era a capo di un’associazione a delinquere che si occupava di svuotare i conti correnti delle vittime. L’inchiesta ha portato tre persone in carcere e tre ai domiciliari. Tra gli indagati anche la moglie con cui l’ex calciatore del Perugia era in vacanza a Costa Paradiso: gli agenti lo hanno rintracciato nel suo alloggio ed è passato dal mare della Gallura al carcere.