L’iniziativa del comune di Budoni per le persone con disabilità in vista dei concerti di Coez e J-Ax.

Il comune di Budoni si prepara in vista dei concerti dei rapper Coez e J-Ax, previsti rispettivamente il il 12 agosto mentre il 23 agosto, in piazza Giubileo. La località gallurese, recentemente premiata con la “Bandiera Lilla” – premio riservato ai comuni che prestano una particolare attenzione al target turistico delle persone diversamente abili – ancora una volta si distingue per inclusività e lungimiranza.

L’amministrazione comunale di Budoni ha infatti approntato per i due concerti un palco riservato a residenti e turisti con disabilità o esigenze speciali. Facilmente accessibile grazie a una rampa che può essere percorsa in autonomia o con il supporto di uno staff appositamente dedicato, il palco prevede anche posti a sedere per gli accompagnatori. Inoltre, per garantire la massima fruibilità dell’area dedicata e un ottimale svolgimento degli eventi, che promettono di attrarre migliaia di spettatori, saranno schierate oltre 120 persone della sicurezza, a disposizione di tutti e pronte a intervenire in ogni caso di necessità.

L’allestimento di un palco dedicato alle persone con disabilità è soltanto l’ultima delle molte iniziative intraprese dall’amministrazione comunale per favorire l’inclusione e rendere la cittadina fruibile per tutti e per garantire a residenti e visitatori non soltanto l’abbattimento di ogni ostacolo.