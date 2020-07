Il saluto dell’Amerigo Vespucci alla Gallura.

Oltre agli yacht avvistati ieri nelle acque della Costa Smeralda è arrivata anche la nave Amerigo Vespucci che è impegnata nella campagna d’istruzione 2020 con gli allievi della prima classe dell’Accademia navale. Attualmente la nave si trova a largo di Palau.

La nave è partita dal porto di Genova dove ieri ha dato l’ennesimo sfoggio della sua bellezza in un suggestivo passaggio vicino al porto illuminata con il tricolore italiano.

Dalla sua entrata in servizio, la Nave ha svolto ogni anno attività addestrativa (ad eccezione del 1940, a causa degli eventi bellici, e degli anni 1964, 1973 e 1997, per lavori straordinari), principalmente a favore degli allievi dell’Accademia Navale, ma anche degli allievi Volontari in Ferma prefissata e degli allievi del Collegio Navale, ora Scuola Navale Militare “Francesco Morosini”.

Dal punto di vista tecnico-costruttivo l’Amerigo Vespucci è una Nave a Vela con motore. Dal punto di vista dell’attrezzatura velica è “armata a Nave”, quindi con tre alberi verticali, trinchetto, maestra e mezzana, dotati di pennoni e vele quadre, più il bompresso a prora, a tutti gli effetti un quarto albero. L’Unità è inoltre fornita di vele di taglio: i fiocchi, a prora, fra il bompresso e il trinchetto, gli stralli, fra trinchetto e maestra e fra maestra e mezzana, e la randa, dotata di boma e picco, sulla mezzana.

