La Costa Smeralda si ripopola di yacht, arrivano Sibelle e N2H

Gli ultimi 2 yacht avvistate nelle acque della Costa Smeralda.

Pian piano anche la Costa Smeralda torna a vivere e sono sempre più frequenti gli avvistamenti di yacht e grandi imbarcazioni anche grazie alla riapertura dello Yacht club Costa Smeralda e degli hotel più famosi come il Cala di Volpe e il Romazzino.

L’ultimo avvistamento di ieri è avvenuto vicino alla spiaggia di Liscia Ruja e al promontorio all’Isula di lu Monti, con gli yacht Sibelle e N2H. Il Sibelle è stato costruito nel 2015 ed ha una lunghezza di 49 metri. Molto particolare è il suo disegno della carena caratterizzata dalla parte anteriore stretta ed allungata.

Linee più classiche invece N2H che è stato costruito nel 2017, ha una lunghezza di 50 metri, riconoscibile dalla sua livrea blu. Il suo nome particolare N2H sta per “nice to have”, ovvero “bello da avere”, e su questo non c’è dubbio.

