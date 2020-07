Ancora incendi in Sardegna: gli interventi degli elicotteri di oggi

Elicotteri in volo in Sardegna per spegnere le fiamme.

Oggi in Sardegna sono stati 26 gli incendi in totale. In due casi è intervenuto l’elicottero del Corpo forestale.

Il primo incendio è scoppiato nelle campagne del comune di Sinnai località “Pinnone”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Villasalto. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della stazione di Sinnai coadiuvata dal personale Forestas di Sinnai, 1 squadra dae 1 squadra di volontari Sinnai(MA.SI.SE).Il mezzo aereo ha lasciato il luogo delle operazioni poco dopo le 13

Un altro rogo è avvenuto nell’agro del comune di Posada località “Matta de Burdone”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Farcana decollato alle ore 15 e 20. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Siniscola si sono concluse alle ore 16 e 56 con 31 lanci, ha interessato

erbe e arbusti bassi, con carico moderato, in ambiente secco.

(Visited 48 times, 49 visits today)