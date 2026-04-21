Dario Giagoni in campo: “Mi candido a sindaco di Santa Teresa”

Santa Teresa Gallura, con Dario Giagoni candidato prende forma “Oltre le Bocche”

Per le elezioni comunali a Santa Teresa Gallura arriva la proposta civica “Oltre le Bocche” con Dario Giagoni candidato sindaco. La proposta si sta sviluppando attorno a una squadra civica che punta a valorizzare competenze e risorse presenti sia nel gruppo sia nel tessuto sociale del paese. Tra le priorità indicate figurano il potenziamento dei servizi sanitari e dell’assistenza territoriale, interventi sull’edilizia abitativa per famiglie e giovani e una strategia di sviluppo integrata tra turismo, nautica e pianificazione urbanistica, con una visione di crescita sostenibile e non limitata alla sola stagione estiva.

Il deputato della Lega: “Superare i vecchi metodi di amministrazione”

A guidare il progetto sarà il deputato Dario Giagoni, indicato come candidato sindaco. Lo stesso Giagoni ha sottolineato la volontà di dare vita a una lista capace di segnare una netta discontinuità con il passato:

“Sarà una lista capace di superare definitivamente i vecchi metodi di amministrazione, troppo spesso autoreferenziali e personalistici. Vogliamo costruire un gruppo che sappia valorizzare le persone e le competenze, mettendo al centro le risorse presenti sia all’interno della squadra sia nella comunità. Santa Teresa Gallura merita di essere riconosciuta come una delle perle del turismo in Sardegna: non possiamo accontentarci, dobbiamo puntare a crescere e a competere con altre realtà insulari e con le principali città costiere della nostra isola“.

Nei prossimi giorni sono previsti incontri pubblici con la cittadinanza per la presentazione del programma e l’avvio del confronto diretto sul territorio. In agenda anche la definizione e la presentazione ufficiale della lista dei candidati al Consiglio comunale, che accompagnerà il progetto civico nella corsa alle amministrative.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui