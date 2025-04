Boom di crociere e turisti, in Gallura la stagione parte col botto

Le crociere arrivano a Olbia e Golfo Aranci.

I croceristi sono pronti ad arrivare in Gallura. Il ponte del 1° maggio porta un’ondata di turisti, a Olbia con quattro navi e una per Golfo Aranci. Le navi da crociera che sbarcheranno nella città gallurese sono Costa Pacifica, Sea Cloud e Le Bouganville. Al porto golfarancino domenica sbarcherà la Seabour Sojourn.

A fare ancora di più il pieno di navi da crociera è Cagliari, dove ne sbarcheranno cinque entro domenica. Giovedì 2 arriverà la Star Clipper, mentr il 3 e il 4 ne ormeggeranno altre due. Sabato approderanno Hebridean Sky e Caledonian Sky e domenica sarà la volta della Msc Orchestra e della Seabourn Sojourn.

Le iniziative.

Ad arrivare in Gallura, come a Cagliari, saranno turisti del centro Europa e del Nord. Un anticipo della stagione estiva con il segno positivo. Ad accogliere i crocieristi non solo mare e sole, ma anche gli eventi di Monumenti Aperti, che si celebrano in diversi comuni galluresi e la Fiera nautica di Olbia, dal 30 aprile al 4 maggio.

