Salmo tra nuovo album e amore confessa ai fan: “Morirò facendo musica”

Salmo e le rivelazioni sul nuovo album.

A due giorni dall’uscita del singolo ”On fire”, pubblicato il 28 aprile scorso, Salmo è già in tendenza. Il singolo del rapper di Olbia appartiene all’album in uscita il 9 maggio, ovvero Ranch, il suo settimo album che contiene 16 tracce.

L’artista olbiese è recentemente uscito allo scoperto con un nuovo video su Instagram dove ha rivelato che lo ha fatto per ringraziare i fan “per l’amore dimostrato”. Salmo ha detto che la sua ”fame artistica” dopo tutti questi anni di carriera non è finita. Così ha svelato ai fan: “Sono molto emozionato, ho il cuore in fiamme, questa roba (il nuovo album ndr) vi fa capire che è ancora viva la voglia di fare musica. Mi rendo conto che sono nato per questo e morirò per questo. Non ci sono cazzi”. Il rapper ha chiesto ai fan di non dare un ascolto superficiale perché si tratta di un lavoro molto personale. “Ci ho messo tutto il cuore – prosegue Salmo -, fatene buon uso”.

Amore a gonfie vele con Shari.

Non solo la sua carriera musicale va a gonfie vele, ma a quanto pare anche l’amore. La cantante Shari ha svelato al Corriere che i due non si nascondono più. Nell’intervista la 22enne ha dichiarato che la storia d’amore c’è e anche tuttora. “Abbiamo cercato di tenerla segreta – ha detto la cantante -, sopratutto durante Sanremo”. La giovane artista ha raccontato che Salmo le ha insegnato anche a produrre. “Mi dà un sacco di consigli sulla performance live, a cui lui tiene tantissimo”, ha aggiunto.

