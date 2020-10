L’incertezza sui dati dei contagi a Olbia.

C’è profonda incertezza sui dati dei contagi da covid-19 a Olbia. L’ultimo aggiornamento fornito dall’Ats risale, infatti, al 5 ottobre scorso. Sono, dunque, 147 i positivi nell’elenco a Olbia ma potrebbero essere molti di più. Pare che l’Ats non stia aggiornando più i dati e per di più non cancella coloro che sono guariti.

Su questi 147, attuamente sono 37 i positivi a Olbia. A denunciare questa situazione è il sindaco di Olbia Settimo Nizzi. “Di queste persone non ci sono nemmeno i numeri telefonici, – precisa il primo cittadino -, contatti utili per comunicare con loro. Tra questi 31 non è indicato nemmeno il domicilio”.

Nell’elenco dei positivi forniti dall’Ats mancano all’appello anche i 5 dipendenti comunali e i positivi segnalati nelle scuole, che “nemmeno comunicano i loro dati per privacy”. Una situazione che fa pensare come i positivi al covid potrebbero essere molti di più a Olbia.

“Almeno un centinaio rispetto ai 31 attualmente positivi – aggiunge Nizzi -, perché molti nomi risultano in elenco da agosto. C’è forte preoccupazione, ma alle lamentele e richieste che mi rivolgono sulla conoscenza dei numeri rispondo che se avessimo dati certi lo avremmo fatto, ma i flussi informativi tra Ats e Comuni non funzionano”. Il sindaco di Olbia invita poi i cittadini alla prudenza, ad attenersi alle norme del Dpcm, evitare gli assembramenti e indossare i dispositivi sanitari.

