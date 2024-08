Turista apre la porta a trova 3 cuccioli abbandonati davanti a casa a Olbia

Un pacco con tre cuccioli abbandonati a Olbia.

Una brutta sorpresa per un turista che ieri mattina, a Olbia, 8 agosto, ha aperto la porta di casa e si è trovato davanti un pacco regalo con tre cuccioli di cane abbandonati. È successo in via Giordano Bruno, come denuncia l’associazione Lida di Olbia, che gestisce il canile, dove ora si trovano i cagnolini, tre femmine di 25 giorni.

Il turista ha soccorso i cuccioli e ora si trovano al sicuro nel rifugio olbiese. L’episodio ha suscitato molta indignazione e ci si interroga come possano accadere ancora queste cose nel 2024. “Ora provate a realizzare questo gesto quanto sia dannoso – si legge nella pagina ufficiale della Lida -, per le cucciole; per la loro mamma; per il turista che dopo questa esperienza non tornerà mai più; per il Comune e la Regione che certo non ci fanno una bella figura; per chi se ne dovrà occupare da oggi in poi; per le tasche dei contribuenti.E tutto questo perchè ancora oggi nel 2024 ci si impunta nel non voler sterilizzare dimostrando al mondo quanto retrogradi ed incivili siamo ancora in questa regione. Siete dei criminali’.

