Arrestata una coppia a La Maddalena.

L’avevano notata scendere dal traghetto sbarcato a La Maddalena con uno zainetto. Così la polizia del Commissariato di Porto Cervo ha sottoposto a controllo la donna, di 40 anni, scoprendo che trasportava 6 flaconi di metadone.

Perquisita anche la casa.

Gli agenti hanno poi perquisito l’auto della 40enne rinvenendo poi del materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente in dosi. Giunti poi nell’abitazione, condivisa con il marito 40enne, i poliziotti hanno rinvenuto parecchie buste termosaldate contenenti sostanze stupefacente vegetale e infiorescenza di canapa indiana del tipo marijuana, di diverso taglio, per un peso complessivo di 600 grammi, ed ulteriori flaconi di metadone, per un totale di 13 flaconi integri e 60 flaconi già utilizzati, oltre a sostanza da taglio, materiale da confezionamento ed un bilancino di precisione. Pertanto, i ritenuto che il materiale rinvenuto fosse destinato allo cessione, i coniugi sono stati tratti in arresto.





