I dati dell’istruzione e post diploma del nord Sardegna.

La Camera di Commercio di Sassari–Nord Sardegna predispone uno studio che analizza le informazioni socio economiche con focus specifici, in questo caso, sull’istruzione in Gallura. La popolazione studentesca nel nord Sardegna, pari a oltre 55 mila unità, rimane praticamente invariata dal 2016 al 2017. Preoccupante il dato regionale sull’abbandono scolastico precoce.

Nel 2017 il 21,2% dei ragazzi tra i 18 e i 24 anni dopo la licenza media non sono iscritti a nessun percorso formativo, il peggior dato a livello nazionale. Nel nord Sardegna sono presenti 578 scuole, di cui 501 Statali e 77 paritarie. La popolazione studentesca è composta da 55.425 unità, due unità in meno rispetto al 2016. Il rapporto tra classi e alunni evidenzia una numerosità contenuta e in media sotto i valori nazionali. Si evidenzia una crescita nella scuole professionali e una lieve riduzione nei licei. Le femmine sono sempre più orientate per i licei mentre i maschi per gli istituti professionali.

Dopo il liceo diminuisce nettamente il dato d’iscrizione all’università, di conseguenza diminuiscono i laureati. Molti ragazzi tra i 18 e i 24 anni hanno un basso livello di istruzione che rende la loro ricerca di un lavoro difficile se non vana in partenza. Altri hanno istruzione medio-alta, ma nessuna competenza lavorativa e, perciò, è poco appetibile per le imprese. Una volta usciti dal circuito scolastico, le politiche attive per l’impiego sono il rimedio tipicamente utilizzato in altri paesi per coprire i gap lasciati dalla scuola. Un primato per il nord Sardegna non piacevole ne favorevole per il mercato.

