Il monitoraggio della fondazione Gimbe in Sardegna.

Leggero miglioramento delle curva dei contagi in Sardegna secondo il monitoraggio settimanale della fondazione Gimbe. Resta comunque alta l’attenzione in sull’Isola, dove nel bollettino coronavirus di ieri sono stati rilevati 389 nuovi casi di coronavirus e 3 decessi.

Scendono il numero delle persone attualmente positive, mentre preoccupano le percentuali dei posti letto occupati, che potrebbero far scattare la zona gialla.

Il report.

I casi attualmente positivi per 100mila abitanti nella settimana dal 24 al 31 agosto rispetto a quella precedente scendono da 483 a 476. Bene anche il dato sulla variazione percentuale dei nuovi casi invece che segna un -9%. Attenzione invece sulla percentuale dei posti letto occupati, in terapia intensiva è al 13% (sopra la soglia del 10%) mentre i ricoveri in area medica ha raggiunto il limite del 15%.

Per quanto riguarda i nuovi casi per 100mila abitanti registrati nell’ultima settimana il numero cambia molto tra le province dell’Isola. Cagliari registra il dato più alto con 210, seguito dal Sud Sardegna con 156, Oristano con 117, Sassari con 89 e Nuoro con 46.

La situazione in Italia.

In Italia il monitoraggio indipendente della Fondazione GIMBE rileva nella settimana 25-31 agosto 2021, rispetto alla precedente, una sostanziale stabilità dei nuovi casi (45.134 vs 45.251) e dei decessi (366 vs 345). Lieve aumento di casi attualmente positivi (137.925 vs 135.325), persone in isolamento domiciliare (133.129 vs 130.785), ricoveri con sintomi (4.252 vs 4.036) e terapie intensive (544 vs 504). In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni:

Decessi: 366 (+6,1%), di cui 42 riferiti a periodi precedenti

Terapia intensiva: +40 (+7,9%)

Ricoverati con sintomi: +216 (+5,4%)

Isolamento domiciliare: +2.344 (+1,8%)

Nuovi casi: 45.134 (-0,3%)

Casi attualmente positivi: +2.600 (+1,9%)

(Visited 149 times, 149 visits today)