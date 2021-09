I controlli all’aeroporto di Olbia.

All’aeroporto “Costa Smeralda” di Olbia i transiti illeciti di valuta da e verso l’estero sono costantemente e attentamente monitorati. Ciò ha portato al rinvenimento, in due recenti operazioni di controllo, di 76.615 euro non dichiarati.

I funzionari Adm di Sassari, in servizio presso la Sezione Operativa di Olbia, in sinergia con i militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Olbia e con l’aiuto del cash dog, nel controllare un passeggero svizzero, residente e proveniente dalla Francia, che aveva dichiarato di possedere 5.000 euro, hanno scoperto la somma di 10.615 euro. Il trasgressore si è avvalso dell’istituto dell’oblazione provvedendo al pagamento della sanzione di 200 euro.

Pochi giorni dopo, in un altro controllo, i funzionari hanno trovato la somma di 66.000 euro, nascosta nel bagaglio a mano di un passeggero di origini senegalesi, anch’esso residente in Francia e in arrivo dalla Spagna, che aveva dichiarato di possederne solo 9.000. In quest’ultimo caso, si è proceduto al sequestro di 28.000 euro.

