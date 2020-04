I dati del soccorso alpino in Sardegna: 72 interventi nel 2019

Il bilancio degli interventi.

Nel 2019 l’attività operativa svolta dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna, si è attestata sui 72 interventi in ambiente impervio, dato in aumento rispetto all’anno precedente durante il quale ne sono stati registrati 59.

I numeri di riferimento nella statistica comprendono tutti gli interventi in ambiente impervio, sia quelli operati dalle squadre territoriali delle delegazioni alpina e speleologica, che quelli svolti in coordinamento con l’elicottero del 118 a bordo del quale è presente il Tecnico di Elisoccorso del Cnsas Sardegna, facente parte dell’equipe.

Un analisi territoriale più dettagliata evidenzia che gran parte degli stessi interessano il territorio della provincia di Nuoro (40), soprattutto l’area ogliastrina; a seguire il Sud Sardegna che registra con 17 interventi, Sassari 9 e l’oristanese 6.

Da un’analisi delle statistiche emerge che tutti gli interventi sono stati di carattere sanitario, con il 35% dovuti a cadute e scivolate, 19% a perdite di orientamento e il 16% a malori.

Le attività più coinvolte risultano essere l’escursionismo con il 57%, l’arrampicata sportiva e il torrentismo con 8%; la caccia 7%; si ha poi un 28% determinato da cercatori di funghi e legna, turisti, ecc.

Si deve constatare come le cause ascrivibili a perdite dell’orientamento ed incapacità hanno contribuito con il 23 % dei casi, questo dato ci serve anche per rimarcare ancora una volta che non ci si può avvicinare all’ambiente ostile o impervio con superficialità.

Per quanto riguarda gli interventi di ricerca di persone disperse, nel corso del 2019 sono stati 18: dato questo in leggero calo rispetto al 2018.

Di queste 18 persone, 3 risultano ancora ad oggi disperse.



Per quanto riguarda la nazionalità delle persone soccorse si evidenzia un trend costante di interventi a favore di connazionali (circa il 73%), a seguire tedeschi (11%), francesi (8%) mentre il restante in favore di stranieri di nazionalità inglese, olandese.

