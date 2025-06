In aula il video e la ricostruzione dell’omicidio di Unida a Luras

Il processo per l’omicidio di Davide Unida a Luras.

L’omicidio di Davide Unida a Luras è stato ripreso da una telecamera che è stata proiettata oggi, 17 giugno presso la Corte d’Assise di Sassari. Secondo la ricostruzione della Procura di Tempio in aula, il delitto è maturato in un lungo clima di tensione e odio, durato anni tra l’assassino e la vittima.

Tensioni e denunce.

Continui litigi e denunce reciproche risalenti almeno al 2013 tra Davide Unida e Fabio Malu, compaesano, indagato per omicidio volontario per il delitto avvenuto nel luglio del 2023 nel centro di Luras. Una situazione nota in paese, confermata dagli stessi Carabinieri, che hanno ascoltato in aula raccontando sia i rapporti tormentati tra i due che l’attività investigativa svolta dopo la morte del 38enne. Prima del delitto c’era una precedente richiesta di archiviazione della Procura di Tempio per presunti atti persecutori da parte di Unida ai danni di Malu.

Le immagini.

Come testimonia una ripresa, Davide fu colpito ripetutamente con il tubo metallico di un aspirapolvere da Fabio Malu, suo compaesano e 33enne, che è ora accusato di omicidio volontario aggravato da futili motivi. Nel corso dell’udienza sono stati sentiti gli investigatori dell’Arma e proiettato un video che documenta l’aggressione. Le immagini, riprese da due angolazioni diverse, mostrano Malu che colpisce Unida con il manico dell’aspirapolvere cinque volte, indirizzando i colpi alla spalla, al collo e alla testa. Malu avrebbe immobilizzato il braccio della vittima, che lo affrontava armato di un’ascia.

Confermato racconto dei testimoni.

Le immagini delle telecamere confermano il racconto dei testimoni presenti, i quali hanno visto che Malu uscì di casa impugnando il tubo metallico dopo aver visto Unida brandire l’ascia. Diverse persone hanno assistito alla lite, avvenuta la notte dell’8 luglio 2023 in via Nazionale, la strada principale del paese.

Il processo proseguirà il 24 giugno, con l’audizione di altri investigatori convocati dal pubblico ministero Alessandro Bosco. Quattro giorni dopo l’aggressione, il 12 luglio, Davide Unida è deceduto all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, a causa delle gravi ferite riportate.

