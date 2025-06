Nuovi disagi con l’acqua a Tempio, la comunicazione di Abbanoa

Nuovi problemi con l’acqua a Tempio, Abbanoa annuncia nuovi lavori alle condotte in programma per giovedì prossimo.

“Abbanoa S.p.A. comunica che, per la data di giovedì 19 giugno, per consentire il collegamento delle nuove condotte in via Grazia Deledda, via Demartis, via Farina, via Angioy, via Di Vittorio, via Satta e via E. Costa sarà necessaria la chiusura temporanea del flusso idrico sulla linea al servizio delle utenze dalle ore 8.15 alle ore 18.00″.

“In tale lasso di tempo, pertanto, sono previsti cali di pressione e disservizi di approvvigionamento idrico alle utenze ubicate nelle vie sopracitate. La Società preannuncia il ripristino del servizio a pieno regime a intervento ultimato, e avvisa che l’acqua in distribuzione potrebbe presentare una transitoria torbidità dovuta operazioni di svuotamento e successivo riempimento delle condotte”.

