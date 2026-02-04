Olbia, un delfino nuota nelle acque di via dei Lidi – VIDEO

Sui social un video che mostra la presenza di un delfino a Olbia.

Un utente sui social ha immortalato un delfino sbucare dalle acque del golfo di Olbia, nella zona di via dei Lidi. Il video, caricato su Facebook, è diventato virale e ha destato parecchia curiosità tra gli olbiesi, ammirando la bellezza del cetaceo che si è avvicinato al porto della città. Un evento, raro, ma non insolito nei nostri mari, che ha portato il video ad avere decine di condivisioni.

Il filmato, ripreso da un telefonino, mostra il delfino guizzare fuori dall’acqua e poi immergersi di nuovo, scomparendo completamente dentro il mare e ricomparendo. Solitamente i delfini, molto diffusi in Gallura, si vedono in mare aperto. Ma questa volta l’animale è stato visto a pochi passi dalla riva della spiaggetta di via dei Lidi. Questo incontro ravvicinato non è stato solo un evento raro, ma un documento vivente di come Olbia custodisca in sé innumerevoli bellezze, spesso nascoste proprio sotto i nostri occhi, pronte a rivelarsi con straordinaria naturalezza nel cuore pulsante del tessuto urbano.

Il video concesso dall’utente.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui