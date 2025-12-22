Palau, l’ex scuola di Capannaccia rinasce come spazio per la comunità

Il Comune di Palau rilancia l’ex scuola di Capannaccia

L’Amministrazione comunale di Palau ha dato il via libera al piano di riqualificazione dell’ex scuola di Capannaccia. L’obiettivo è quello di restituire alla cittadinanza un’area funzionale, sicura e pronta a ospitare nuovi servizi pubblici.

L’immobile, sorto tra gli anni ’60 e ’70 come presidio educativo, ha vissuto diverse vite: dopo la chiusura della scuola e una parziale ristrutturazione, era stato destinato ai Servizi Sociali per l’emergenza abitativa. Da circa un anno la struttura è rientrata nella piena disponibilità dell’Ente, che ha deciso di non lasciarla inutilizzata ma di investire sul suo potenziale sociale.

Il piano di recupero

L’intervento non sarà solo estetico, ma strutturale. Il piano di recupero, gestito direttamente dall’Ufficio Lavori Pubblici, prevede una serie di azioni mirate: Rifacimento completo degli impianti idrico-fognari ed elettrici. Eliminazione delle barriere architettoniche con la creazione di rampe per disabili e accessi sicuri. Nuova distribuzione delle stanze e rifacimento dei servizi igienici per adattarli alle nuove funzioni pubbliche. Sistemazione del verde e delle recinzioni per restituire decoro anche al contesto urbano circostante.

L’opera, finanziata interamente con fondi comunali per un totale di 125mila euro, seguirà un iter burocratico snello per garantire tempi certi. Grazie alle procedure semplificate previste dal nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023), il Comune punta a consegnare l’opera in meno di un anno.

“Vogliamo restituire alla comunità uno spazio che sia realmente utile“, fanno sapere dal Comune. Con questo intervento, Palau aggiunge un tassello importante alla valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, puntando sulla qualità dei servizi e sull’abbattimento delle barriere.

