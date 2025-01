Dolore a Olbia per la scomparsa di Mauro Belli, aveva 62 anni

Addio a Mauro Belli.

Dolore a Olbia per la scomparsa del dottor Mauro Belli, a soli 62 anni. L’uomo abitava in città, dove era conosciuto e voluto bene e aveva studiato a La Maddalena durante la sua gioventù. Una notizia che ha rattristito tantissimo le due città, che sono incredule per la prematura scomparsa dell’uomo, che lascia due giovani figlie.

Sono tanti oggi a dare l’ultimo saluto al 62enne, che è ricordato con affetto. Il funerale di Belli si è tenuto oggi, 8 gennaio, alle ore 17:00, nella chiesa di San Michele Arcangelo, partendo dall’abitazione di via del Pesco 26.

