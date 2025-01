Bilancio dell’assessora Serra dopo le feste a Olbia

L’assessora alla Cultura di Olbia, Sabrina Serra, e il bilancio delle feste che si sono appena concluse con l’Epifania. “Con l’arrivo della Befana si sono concluse ufficialmente le festività natalizie, un periodo ricco di magia, condivisione ed emozioni che ha coinvolto tutta la comunità.- commenta la vicesindaco -. Abbiamo vissuto insieme un programma intenso di eventi, spettacoli e attività che hanno animato il cuore della nostra città, trasformandola in un luogo di incontro, festa e gioia per grandi e piccini. Un ringraziamento di cuore va a tutte le famiglie che hanno partecipato con entusiasmo, contribuendo a rendere uniche queste festività”.

“Voglio esprimere la mia più profonda gratitudine a chi ha lavorato con passione e professionalità per la realizzazione degli eventi. Grazie a Cristina Derosas e al fantastico staff di Magic Party, alla associazione San Janas e a Federica Catasta, che con professionalità, creatività e impegno hanno regalato sorrisi e momenti di gioia indimenticabili e reso straordinario ogni appuntamento”.

“Un ringraziamento particolare va anche a Matteo Laconi Photograper, il nostro bravissimo fotografo 📸, che con il suo talento ha saputo catturare l’essenza di ogni evento, trasformando attimi di felicità in ricordi indimenticabili da custodire. Le sue immagini raccontano la bellezza di una comunità unita e in festa. Continueremo a offrire iniziative che rendano Olbia sempre più viva, accogliente e ricca di opportunità di incontro. Grazie ancora a tutti voi per aver contribuito a rendere questo periodo così speciale”.

