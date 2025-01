Si ferisce la gamba con la motosega, grave un uomo

Un uomo è rimasto ferito alla gamba a Sarroch.

Un uomo di 76 anni è rimasto ferito questo pomeriggio a Sarroch mentre utilizzava una motosega per tagliare legna e rami. L’attrezzo gli è scivolato, provocandogli una profonda ferita alla coscia.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno disposto il trasporto d’urgenza tramite elisoccorso all’ospedale Brotzu di Cagliari. La dinamica esatta del grave incidente è ancora in fase di accertamento e sono stati informati i carabinieri per ulteriori indagini. Fortunatamente, nonostante la gravità dell’accaduto, la motosega non ha reciso l’arteria femorale e l’uomo non si trova in pericolo di vita.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui