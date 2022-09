La passione per il judo e per il mare, addio a Carmelo Rosiglione

Addio a Carmelo Rosiglione.

Lutto a La Maddalena per l’improvvisa scomparsa del presidente della Lega Navale Italiana di La Maddalena, Carmelo Rosiglione.

Chi lo conosceva lo ricorda come un uomo generoso, sempre pronto ad aiutare tutti. Oltre agli anni nella Marina Militare, Carmelo era un grande appassionato di arti marziali, ha allenato generazioni di bambini del Judo Club di La Maddalena, sfornando negli anni tanti talentuosi atleti. Oggi infatti è una giornata triste anche per i genitori dei piccoli atleti, che con grande pazienza e dedizione, stava seguendo, i quali hanno ringraziato il maestro per aver insegnato ai loro figli e trasmesso loro la passione per la disciplina sportiva.