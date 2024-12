Disabile morta nell’incendio in casa: chi è la vittima

Chi era Vanda Castorani.

Si chiamava Vanda Castorani la donna morta questa mattina in un incendio nella sua abitazione di via Pisurzi, a Olbia. La vittima aveva 75 anni ed era disabile, condizione che non le ha lasciato scampo e che ha trasformato la sua casa in una trappola mortale.

LEGGI ANCHE: Disabile muore carbonizzata in casa, tragedia a Olbia

L’anziana, romana, ma residente a Olbia da molti anni, usava una sedia a rotelle e si trovava sola in casa. Non è riuscita a fuggire quando la sua abitazione è stata letteralmente invasa dalle fiamme. Così il corpo della Castorani è stato trovato carbonizzato dai vigili del fuoco e dai soccorsi. Sono in corso le indagini per risalire alle origini del drammatico incendio, la cui ipotesi è legata a un corto circuito.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui