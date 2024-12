Nuovo centro commerciale a Olbia, cantiere aperto in via Nicosia

Un nuovo centro commerciale a Olbia.

A Olbia è in costruzione un altro centro commerciale. Il polo dello shopping tra via Nicosia, Mosca e viale Aldo Moro si allarga con l’arrivo di una grande area, che comprende negozi, ristoranti, zone di svago e anche verde.

Oggi, 19 dicembre, ha aperto un Burger King poco distante dal polo commerciale di via Nicosia, segno che viale Aldo Moro e le sue traverse stanno facendo gola ai grandi marchi. Sempre in viale Aldo Moro è in costuzione un Lidl, il secondo a Olbia.

Il rendering affisso davanti al cantiere in via Nicosia mostra come sarà il nuovo centro commerciale una volta finito. Un palazzo a tre piani con grandi vetrine, con tantissimi negozi, aree per la ristorazione e quanto altro. Ancora è in costruzione, ma i lavori stanno andando spediti per avere in città finalmente una nuova zona per lo shopping.

