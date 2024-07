Donnarumma a Porto Cervo per il libro su Gigi Riva

Gigi Donnarumma e l’ammirazione per Gigi Riva.

A Porto Cervo, Gigi Donnarumma, portiere e capitano della nazionale italiana di calcio, ha fatto la sua comparsa alla presentazione del libro “Gigi Riva. Il campione, l’amici, il miro”. L’evento, organizzato dal Consorzio Costa Smeralda, ha attirato numerose personalità del mondo dello sport e della cultura.

Donnarumma, noto per le sue straordinarie prestazioni in campo e per il suo carisma ha mostrato grande ammirazione per il leggendario Gigi Riva. La presentazione del libro, che esplora la carriera e la vita personale di Riva attraverso testimonianze di amici e colleghi, è stata un successo. Gli ospiti hanno potuto apprezzare aneddoti inediti e immagini d’epoca che raccontano la storia di un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella storia del calcio.

