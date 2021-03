Dopo tre settimane di zona rossa La Maddalena torna bianca

La Maddalena ritorna in zona Bianca.

Dopo tre settimane di zona rossa La Maddalena torna in zona bianca già dalle 14 di oggi. E’ infatti arrivato l’aggiornamento sulla situazione coronavirus.

Attualmente La Maddalena conta ben 21 guariti e i ricoveri scendono a 4. Aumentano i positivi che salgono a 78, con 11 casi, che però sono tutti in quarantena e, cosa ancora più importante, sono stati tutti tracciati dall’Ats per evitare ulteriori contagi.

zona bianca Questo non vuol dire liberi tutti, anche la zona bianca ha delle restrizioni, che bisognerà rispettare con maggiore attenzione proprio per evitare di ritornare in zona rossa – spiega il sindaco Fabio Lai – . Non voglio rischiare di compromettere la stagione come sono sicuro che non lo volete neanche voi. I controlli continueranno ad essere inflessibili.

