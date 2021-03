La situazione coronavirus a Monti.

A Monti dopo diverse settimane in cui non si è registrato nessun contagio, in questa settimana sono 6 i nuovi casi positivi al coronavirus.

Di questi, 4 fanno parte di uno stesso nucleo familiare e si trovano in quarantena già da tempo presso la loro abitazione. Gli altri due cittadini fanno parte di due nuclei differenti e si trovano anch’essi in quarantena con i rispettivi contatti stretti. Altri cittadini, contatti stretti dei suddetti positivi, sono in attesa di tampone.

“Nonostante la classificazione della Sardegna zona bianca – commenta il sindaco Emanuele Mutzu – che allenta la morsa delle restrizioni nella nostra Regione, è fondamentale continuare a rispettare le regole che ormai conosciamo, senza farci prendere dall’entusiasmo, pensando, erroneamente, che l’emergenza sanitaria sia finita.

