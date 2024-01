Dove costa meno comprare una casa in Gallura nel 2024.

Olbia è uno dei luoghi dove comprare casa è più caro, dove il costo medio nel 2024 è 3.500 euro al metro quadro, prezzo che ha subìto un incremento negli ultimi due anni. Ma la città non è la più cara e non è l’unica ad aver visto una crescita dei prezzi delle abitazioni in vendita. Infatti, stando all’indagine di Immobiliare.it, il valore delle case cresce vertiginosamente un po’ dappertutto in Gallura.

La città più cara non è Olbia: ecco dove costa di più in Gallura.

La più cara in Gallura nel 2023 è Golfo Aranci, con prezzi che in media arrivano a 4.269 euro al metro quadro. Abitare nel bellissimo paese gallurese è dunque un lusso per pochi, eppure il sogno di molti olbiesi è quello di trasferirsi poco distanti dal caos cittadino. Tuttavia, c’è una buona notizia: i prezzi di vendita sono in calo: rispetto allo stesso periodo del 2022 c’è una diminuzione del 0,56%.

Palau, supera perfino Olbia, ed è il secondo comune dove il valore delle case è più alto. Nel paese comprare casa costava nel dicembre 2023 mediamente 4.003 euro al metro quadro, con una crescita del 9,49% rispetto a dicembre 2022. A San Teodoro acquistare una casa costa in media 3.723 euro, con un incremento del 5,86% rispetto a dicembre 2022.

Arzachena è un altro dei paesi dove comprare una casa è piuttosto costoso, ma il prezzo rispetto a Olbia, nonostante la Costa Smeralda, è inferiore. Acquistare un’immobile residenziale nella cittadina costava nel dicembre 2023 mediamente 2.423 euro a metro quadro. L’incremento rispetto allo stesso periodo del 2022 è stato del 3,02% rispetto a dicembre 2022.

Prezzi della casa nei paesi della Gallura.

Vien da sé che la situazione nei paesi dell’interno è completamente diversa dalle coste. Tuttavia, i prezzi hanno subìto un incremento anche in questi comuni. A poca distanza da Arzachena e Olbia, a Sant’Antonio di Gallura, comprare casa è più conveniente perché il prezzo medio di vendita richiesto nel dicembre 2023 era di 1.007 euro al metro quadro. Tuttavia, il costo delle case ha subìto una diminuzione drastica nel 2022, seguita da un aumento del 12,51% rispetto a dicembre 2022.

Comprare casa è decisamente conveniente a Monti, con le 986 euro al metro quadro richieste nel mese di dicembre 2023 e anche per la vicinanza a Olbia. L’aumento però nell’anno trascorso è stato notevole: ovvero del 27,89% rispetto allo stesso periodo nel 2022. Anche nella vicina Telti crescono i prezzi, sebbene acquistare un’abitazione residenziale costi 1.717 euro al metro quadro. L’aumento nel comune gallurese è del 10,70% rispetto a dicembre 2022.

Dove il valore delle case è più basso.

Oschiri, Berchidda, Luras, Bortigiadas, Aggius e Buddusò sono i comuni galluresi dove il valore delle case è il più basso. I prezzi vanno, infatti dai 500 ai 1.000 euro al metro quadro e ci sono comuni dove le quotazioni sono anche in diminuzione. A Oschiri, ad esempio, il prezzo degli immobili è diminuito del 18,13% rispetto a dicembre 2023. A Berchidda addirittura del 41,89%, mentre a Bortigiadas del 1,41%. Il valore immobiliare è diminuito anche a Padru, del 7,44% rispetto a dicembre 2022.

Perché nei paesi costa meno comprare casa.

Nonostante convenga acquistare casa nei paesi della Gallura, molti paesi continuano a spopolarsi e non essere visti come attrattiva per fuggire dal caro casa delle coste. La situazione dei trasporti in Sardegna e del mercato del lavoro, continua ad essere sfavorevole per acquistare casa nei comuni dell’entroterra e il valore degli immobili è, infatti, condizionato dalla domanda: più le case sono richieste e più sale il valore.

