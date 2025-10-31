Con un chilo di droga nel centro di Olbia, fermato un giovane

Un altro caso di spaccio di droga a Olbia.

È stato fermato nel centro di Olbia un giovane per spaccio di droga. I carabinieri di Olbia, nell’ambito di controlli, hanno individuato un giovane in possesso di circa un chilo di hashish, suddiviso in panetti, oltre a una quantità di marijuana, e altro materiale destinato alla pesatura e alla ripartizione delle dosi.

L’intervento, frutto di una mirata attività d’indagine condotta dai Carabinieri, ha consentito di interrompere sul nascere un’attività di spaccio potenzialmente destinata a interessare anche ambienti giovanili del centro urbano. Il giovane è stato arrestato.

