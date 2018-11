Così la droga si compra on line.

E’ vero ormai su internet puoi trovare di tutto: è sufficiente avere una buona connessione protetta e riesci in pochi click a comprare anche la droga sul web. Basta scegliere il sito giusto e comodamente da casa è possibile, in totale anonimato, acquistare e aspettare semplicemente che la raccomandata venga recapitata nella cassetta della posta. E chissà quanti giovani intorno a noi conoscono queste modalità per molti genitori ancora sconosciute.

Siamo entrati in contatto con il sito drugs-center.biz, sede a Gibilterra. Ma oltre questo sito ne esistono tantissimi altri. Questo sito propone in realtà di acquistare tutti i tipi di droghe: dal Lsd al methylone, dall’ecstasy alla cocaina, dalla ketamina all’eroina. Lo shopping è molto semplice, scegli il prodotto che vuoi acquistare, selezioni la quantità e inserisci tutti i tuoi dati.

Per il pagamento il sito ti consiglia di effettuarlo tramite “Bitcoin”, un portafoglio virtuale che ricarichi per gli acquisti on line. Un altro metodo di pagamento è il trasferimento che arriva in pochi minuti in tutto il mondo delle Poste Italiane MoneyGram oppure paghi con la tua carta di credito. Per la consegna si deve aspettare tra i 7 e i 10 giorni lavorativi. I forum del sito, in Gibilterra, si dicono molto sicuri nell’invio perché i prodotti arriveranno all’interno di altre cose. Il pacco anonimo sfuggirà ai controlli.

