Nuova allerta in Gallura.

La Protezione civile ha diffuso un nuovo bollettino di allerta meteo gialla che riguarda tutta la Gallura e Olbia, sia per rischio idrico sia per rischio idrogeologico. La nuova criticità è valida dalle ore 14.00 di oggi sino alle ore 18.00 di domani 6 novembre. Infatti per domani è previsto un nuovo peggioramento. Non mancheranno precipitazioni a carattere di rovescio su Olbia e tutta la Gallura. Le temperature saranno in lieve diminuzione.

Le piogge intense e diffuse non vogliono affatto lasciare la Sardegna. Tra sabato e ieri tantissimi allagamenti sono stati registrati in particolare nel Cagliaritano e nell’Oristanese. Mentre numerose e pericolose frane nel Nuorese e in Ogliastra. Sempre ieri a Cagliari, nella zona del Poetto, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire con un gommone per soccorrere automobilisti rimasti bloccati nelle vetture circondate dall’acqua.

Inoltre, dopo le forti piogge di ieri il sindaco di Oristano, Andrea Lutzu, ha disposto la chiusura del ponte di Sili’, alle porte della città. A Flumini di Quartu, a pochi chilometri da Cagliari, un pastore ha perso una trentina di pecore che sono state travolte dall’esondazione di un piccolo fiume. Ieri la circolazione stradale è stata limitata per tutta la mattina sulla Statale 198 in prossimità di Gairo, sulla strada provinciale 28 e sulla Statale 390 che è stata chiusa al traffico per una frana.

Nella Statale 197, tra Sanluri e San Gavino Monreale, nel Medio Campidano, l’arteria è stata invasa da un corso d’acqua. La strada è stata bloccata in entrambi i sensi di marcia. Chiusa anche la Statale 126 nel territorio di Guspini. Gravissimi danni e ingenti perdite che non saranno inferiori a 300 milioni di euro. L’ondata di maltempo sta dando in queste ore un po di tregua ma già dalla serata di oggi sono previste nuovamente piogge intense e forti temporali. Di conseguenza è stato emesso il nuovo bollettino meteo.

