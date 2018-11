Approvata all’unanimità la Provincia della Gallura.

Giornata storica oggi nella riunione del CAL, Consiglio delle autonomie Locali, unitamente alla Conferenza Territoriale dei Sindaci della Gallura, presso la sala riunioni dei locali della Ex Provincia di Olbia-Tempio, in via Nanni a Olbia. All’ordine del giorno uno dei punti più importanti discussi riguardava il parere sulla Proposta di Legge n. 405, relativa a “Istituzione della Provincia del Nord Est della Sardegna”. A far gli onori di casa Antonio Satta, sindaco di Padru e Vice Presidente del CAL, 19 i sindaci presenti su 26.

“Siamo qui nella sede della Provincia OT che non è mai defunta, per la UE siamo Provincia sino al 2020. Ne sotto Sassari ne contro nessuno- afferma il sindaco di Olbia Nizzi- Andiamo di fretta, rimettiamo in piedi questa provincia“. I sindaci componenti il CAL ha tutti manifestato il voto favorevole. “Come siamo arrivati a questa situazione? Si parte dal referendum, dalla campagna mediatica sulla presunta riduzione dei costi- dice Luca Montella, sindaco di La Maddalena.- Occorre colmare questa mancanza di un ente intermedio, partiamo come CAL, rimettiamo in gioco le amministrazioni locali“. Antonio Tirotto, sindaco Aglientu afferma a gran voce: “Si possono fare tutte le riforme ma non si devono lasciare vuoti istituzionali incommensurabili”.

Mentre Pietro Giuseppe Sircana, sindaco Oschiri: “Parliamo non solo di provincia Gallura ma di Gallura Monte Acuto, oppure di provincia NordEst, sul resto sono in linea con tutti i colleghi che mi hanno preceduto”. “Sono d’accordo con Settimo, noi non siamo contro nessuno, non siamo contrari a nulla– dice ai microfoni Andrea Biancareddu, sindaco di Tempio- Da sempre l’uomo vuole essere vicino ai centri decisionali, per un principio di autodeterminazione”. Dopo gli interventi da parte di tutti i sindaci della Gallura si è votato e si è approvata alla unanimità la proposta di Legge n. 405, relativa a “Istituzione della Provincia del Nord Est della Sardegna”.

