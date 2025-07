Due arresti a Porto Cervo, sequestrati 4 chili di hashish

Sequestrati 4 chili di hashish a Porto Cervo.

Un’operazione antidroga condotta dai carabinieri del reparto territoriale di Olbia ha portato all’arresto di due giovani di 23 anni originari di Nuoro, M. C. e D. S., accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I due sono stati fermati a Porto Cervo e nelle rispettive abitazioni sono stati sequestrati complessivamente circa quattro chili di hashish.

Le indagini, durate diverse settimane, hanno permesso di individuare un appartamento nel centro della località turistica come possibile centrale di spaccio per il mercato della Costa Smeralda. Durante una perquisizione, i carabinieri hanno rinvenuto un chilo e mezzo di hashish nell’abitazione di M. C., mentre nella casa di Sestu di D. S. sono stati trovati ulteriori due chili e mezzo di droga. Nel corso dell’arresto, entrambi i giovani hanno tentato di fuggire, ma sono stati bloccati e sottoposti a controllo. Addosso a M. C. sono stati trovati 30 grammi di sostanza, mentre nell’appartamento sono stati recuperati anche denaro contante e materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Attualmente detenuti nel carcere di Nuchis, i due attendono l’udienza di convalida prevista presso il tribunale di Tempio. I carabinieri proseguono le indagini, ritenendo che l’operazione sia collegata a un’inchiesta più ampia sul traffico di droga nella zona.

