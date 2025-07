Luras trionfa al Concorso enologico internazionale di Città del Vino

Il grande trionfo di Luras al Concorso internazionale del vino.

Un ulteriore trionfo è stato raggiunto dalle cantine di Luras al rinomato Concorso Enologico Internazionale di Città del Vino, tenutosi sabato 5 luglio al Campidoglio di Roma, alla presenza di importanti personalità tra cui il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e il vicepresidente nazionale di Città del Vino Giovanni Antonio Secchi. L’evento ha visto la partecipazione degli amministratori dei comuni interessati, sottolineando l’importanza dell’iniziativa.

Il territorio di Luras, noto per la sua storica vocazione vitivinicola, ha confermato la sua eccellenza con la conquista di cinque medaglie, a testimonianza della qualità elevata e della tenacia con cui le aziende locali continuano a portare avanti una tradizione enologica radicata. Questi riconoscimenti rappresentano un traguardo significativo non solo per le singole cantine, ma per tutto il comparto vitivinicolo regionale.

Le aziende premiate hanno ottenuto risultati prestigiosi: Vini Ambrales ha ricevuto la Gran Medaglia d’Oro per il Vermentino Ambrales ‘23; Tenute Villa Lauras ha conquistato la Medaglia d’Oro con il Nebbiolo ‘22 e la Medaglia d’Argento con il Vermentino ‘24; Tenute Muscazega ha ottenuto la Medaglia d’Oro per il Vermentino Nughes ‘22; Tenute Satta ha trionfato con il Vermentino Massaieddhu ‘23, anch’esso insignito della Medaglia d’Oro.

