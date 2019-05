I dati delle elezioni europee a confronto.

La Lega ha stravinto: non c’è dubbio. A Olbia, come in Gallura, è il partito di Salvini ad aver portato a casa lo scettro di queste elezioni europee. Un risultato clamoroso, tanto più se confrontato con quello di cinque anni fa. La Lega ha ottenuto dallo spoglio delle 49 sezioni di Olbia il 30,86%. Nel 2014 aveva raggiunto appena l’1,39%.

È sempre la classifica delle preferenze elettorali di cinque anni fa a farci riflettere. Allora il primo partito era stato il Pd (38,74%), trainato dal famoso effetto Renzi. Al secondo posto c’era il Movimento 5 Stelle con il 30,51, seguito da Forza Italia al 16,41%.

Dal risultato delle urne di ieri è emerso, invece, che al secondo posto restano i 5 Stelle che scendono, peró, al 23,72%, mentre a perdere di più è il Pd che chiude con il 22,66%. Male anche Forza Italia, soprattutto se consideriamo il dato delle scorse elezioni regionali, che porta ora a casa il 10,59%, mentre entra in classifica Fratelli d’Italia con il 5,69%.

