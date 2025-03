Addio a Eleonora Giorgi, il suo legame con la Sardegna

L’attrice Eleonora Giorgi si è spenta a 71 anni.

Eleonora Giorgi se ne è andata a 71 anni, ma il suo ricordo resta vivo non solo attraverso il grande schermo, ma anche nei luoghi che ha amato profondamente. Tra questi, la Sardegna, compresa la Gallura, occupava un posto speciale nel suo cuore.

Un legame nato in gioventù, quando suo padre decise di lasciare il cinema e trasferirsi a Bosa Marina per aprire un ristorante, il Don Chisciotte. Era il 1970 e per Eleonora la Sardegna divenne una seconda casa, un luogo di scoperte e avventure.

Con Angelo Rizzoli, suo marito, frequentò la Costa Smeralda, allora luogo d’elezione per il jet set internazionale. Ma non si limitò alla mondanità: negli anni tornò anche nel sud dell’isola, spinta da un legame autentico e profondo con quella terra.

Negli ultimi anni, Eleonora visitava la Sardegna meno spesso, ma non l’aveva mai dimenticata. Un sentimento che dimostra quanto quel luogo facesse parte della sua vita, non solo nei ricordi, ma anche nelle amicizie e nei legami che aveva costruito.

Oggi, mentre il mondo del cinema e il pubblico piangono la scomparsa della diva della commedia italiana, la Sardegna resta un frammento indelebile della sua storia, uno dei luoghi in cui la sua anima ha trovato pace e ispirazione. Eleonora Giorgi non era solo una grande attrice, ma anche una donna che amava profondamente la bellezza e l’autenticità della vita. E in Sardegna, quella bellezza e autenticità l’aveva trovata.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui